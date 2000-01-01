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Минздрав: семь лет тюрьмы за нарушение карантина | Фото:20.02 19:22   MIGnews.com

Минздрав: семь лет тюрьмы за нарушение карантина

Израильтяне, уличенные в нарушении условий и требований карантинного режима, могут быть лишены свободы.

Объяснения по этому поводу предоставили в Министерстве здравоохранения.

В частности, уточняется, что случае признания вины в установленном порядке, такие лица могут быть лишены свободы на срок до семи лет. Это произойдет только в том случае, если действия были преднамеренными.

Тем временем за нарушение карантина по небрежности израильтян могут лишить свободы на срок до трех лет.

Такие меры распространяются на граждан, которые недавно посещали Китай, Гонконг, Макао, Таиланд или Сингапур.


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