20.02 19:01 MIGnews.com

У звезды "Гарри Поттера" нашли рак

Поделиться

Все по теме

Комментарии





У британской актрисы Джули Уолтерс, которая исполнила роль Молли Уизли в "Гарри Поттере", обнаружили рак третьей стадии.Об этом сообщает информационное агентство BBC.Как стало известно, медики обнаружили у актрисы сразу две опухоли в толстой кишке. Впервые о своей болезни Уолтерс узнала 18 месяцев назад. За это время рак распространился на близлежащие лимфатические узлы.69-летняя актриса призналась, что обратилась за помощью из-за расстройства желудка и легкого дискомфорта. Позже к симптомам прибавилась боль в животе, изжога и рвота.По ее словам, фильм "Таинственный сад", выход которого запланирован на этот год, может стать последним в ее карьере.