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У звезды `Гарри Поттера` нашли рак | Фото:20.02 19:01   MIGnews.com

У звезды "Гарри Поттера" нашли рак

У британской актрисы Джули Уолтерс, которая исполнила роль Молли Уизли в "Гарри Поттере", обнаружили рак третьей стадии.

Об этом сообщает информационное агентство BBC.

Как стало известно, медики обнаружили у актрисы сразу две опухоли в толстой кишке. Впервые о своей болезни Уолтерс узнала 18 месяцев назад. За это время рак распространился на близлежащие лимфатические узлы.

69-летняя актриса призналась, что обратилась за помощью из-за расстройства желудка и легкого дискомфорта. Позже к симптомам прибавилась боль в животе, изжога и рвота.

По ее словам, фильм "Таинственный сад", выход которого запланирован на этот год, может стать последним в ее карьере.


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