Палестинцы устроили беспорядки из-за коронавируса

Уточняется, что в Иерихоне палестинцы жгли покрышки, когда распространились слухи об одном зараженном на территории ПА. Также прошли протесты против решения руководства передать больницу в Хан-Юнисе для приема людей, вернувшихся из азиатских стран.
В медучреждении не хватает коек для пациентов. Таким образом, палестинцев лишают возможности получать медицинскую помощь.
Митингующие попытались ворваться в больницу, забрасывали сотрудников службы безопасности ХАМАСа камнями. Они добились своего, вынудив руководство Газы отменить свое решение.