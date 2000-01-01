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Палестинцы устроили беспорядки из-за коронавируса | Фото:20.02 18:40   MIGnews.com

Палестинцы устроили беспорядки из-за коронавируса

В четверг, 20 февраля, палестинцы устроили массовые беспорядки из-за страха перед коронавирусом и бездействия "властей" в вопросе профилактики.

Об этом сообщает издание Ynet.

Уточняется, что в Иерихоне палестинцы жгли покрышки, когда распространились слухи об одном зараженном на территории ПА. Также прошли протесты против решения руководства передать больницу в Хан-Юнисе для приема людей, вернувшихся из азиатских стран.

В медучреждении не хватает коек для пациентов. Таким образом, палестинцев лишают возможности получать медицинскую помощь.

Митингующие попытались ворваться в больницу, забрасывали сотрудников службы безопасности ХАМАСа камнями. Они добились своего, вынудив руководство Газы отменить свое решение.


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