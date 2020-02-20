20.02 15:52 MIGnews.com
Видео: самолет с израильтянами вылетел из Японии
В четверг, 20 февраля, самолет с 11 израильтянами, которые покинули карантинный круизный лайнер Diamond Princess, вылетел из Японии.
После прибытия на родину, путешественников поместят на карантин на две недели в медицинский центр Шиба.
Еще четыре израильтянина, которые находились на борту лайнера, остались в Японии в больнице, поскольку во время диагностики дали положительный результат на коронавирус.
Отметим, что перед вылетом израильтянам нужно было подписать документы
и пообщаться с официальными лицами, одетыми с головы до ног в защитную одежду.
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