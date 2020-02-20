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Видео: самолет с израильтянами вылетел из Японии | Фото:20.02 15:52   MIGnews.com

Видео: самолет с израильтянами вылетел из Японии

В четверг, 20 февраля, самолет с 11 израильтянами, которые покинули карантинный круизный лайнер Diamond Princess, вылетел из Японии.

После прибытия на родину, путешественников поместят на карантин на две недели в медицинский центр Шиба.

Еще четыре израильтянина, которые находились на борту лайнера, остались в Японии в больнице, поскольку во время диагностики дали положительный результат на коронавирус.


Отметим, что перед вылетом израильтянам нужно было подписать документы и пообщаться с официальными лицами, одетыми с головы до ног в защитную одежду.


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