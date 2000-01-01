Врачи в Англии могут не лечить сексистов и расистов
Английская Национальная служба здравоохранения представила правила, которыми вводятся новые основания для врачей отказать пациенту в лечении.
Ранее таковыми являлись лишь физическое насилие и ярко выраженная агрессия, однако теперь врачи смогут не лечить людей, подвергающих их дискриминации. Речь идет, в том числе, о расистcких и сексистcких высказываниях, а также о других оскорблениях подобного рода, пишет RicoChet.
Новые принципы не распространяются на ситуацию, если пациенту требуется экстренная помощь.