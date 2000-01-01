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Врачи в Англии могут не лечить сексистов и расистов 20.02 23:40   MIGnews.com

Врачи в Англии могут не лечить сексистов и расистов

Английская Национальная служба здравоохранения представила правила, которыми вводятся новые основания для врачей отказать пациенту в лечении.

Ранее таковыми являлись лишь физическое насилие и ярко выраженная агрессия, однако теперь врачи смогут не лечить людей, подвергающих их дискриминации. Речь идет, в том числе, о расистcких и сексистcких высказываниях, а также о других оскорблениях подобного рода, пишет RicoChet.

Новые принципы не распространяются на ситуацию, если пациенту требуется экстренная помощь.


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