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Качественный сон поможет избавиться от лишних килограммов | Фото: Thinkstock21.02 22:25   MIGnews.com

Качественный сон поможет избавиться от лишних килограммов

Если вы хотите увеличить свои шансы сбросить лишний вес, избегайте стресса и хорошо высыпайтесь, советуют клиницисты исследовательского центра Kaiser Permanente (США). Более низкий уровень стресса и сон больше 6 часов, но не более 8 часов в сутки помогают похудеть до 4,5 кг за шесть месяцев, показали результаты наблюдений за 500 участниками.

Добровольцы получали с пищей по 500 калорий в день, их рацион питания был с низким содержанием жиров, низким содержанием сахара, с большим количеством фруктов и овощей, а также люди выполняли физические упражнения до 180 минут в неделю.

Качество сна и уровни психо-эмоциональное напряжение являются хорошими прогнозируемыми факторами успеха похудения, заключили диетологи. По их словам, хороший сон и эмоциональное спокойствие в два раза улучшают шансы для нормального сброса лишних килограммов.
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