21.01 07:11 MIGnews.com

Неизвестный вирус в Китае: ВОЗ собирает экстренное совещание

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Всемирная организация здравоохранения созвала экстренное совещание чрезвычайного комитета из-за вспышки неизвестного вируса в Китае.Причиной стало расширение вспышки ранее неизвестного коронавируса в Китае, который вызывает в ряде случаев смертельную пневмонию и пройдет в среду, 22 января.Отметим, в городе Ухань провинции Хубэй от нового типа коронавируса скончался уже третий человек, а число зараженных достигло 198 человек.Кроме того, эксперт Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения Китая Чжун Наньшань заявил, что недавно обнаруженный в китайском городе Ухань новый тип коронавируса передается от человека человеку.По его словам, ряд случаев заражения в стране объясняются именно контактом с инфицированными.