Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Неизвестный вирус в Китае: ВОЗ собирает экстренное совещание | Фото:21.01 07:11   MIGnews.com

Неизвестный вирус в Китае: ВОЗ собирает экстренное совещание

Всемирная организация здравоохранения созвала экстренное совещание чрезвычайного комитета из-за вспышки неизвестного вируса в Китае.

Причиной стало расширение вспышки ранее неизвестного коронавируса в Китае, который вызывает в ряде случаев смертельную пневмонию и пройдет в среду, 22 января.

Отметим, в городе Ухань провинции Хубэй от нового типа коронавируса скончался уже третий человек, а число зараженных достигло 198 человек.

Кроме того, эксперт Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения Китая Чжун Наньшань заявил, что недавно обнаруженный в китайском городе Ухань новый тип коронавируса передается от человека человеку.

По его словам, ряд случаев заражения в стране объясняются именно контактом с инфицированными.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
07:40
Нетаниягу о запрете "Хизбаллы": это важный шаг
07:22
Посольство США в Багдаде снова обстреляли ракетами
07:20
Двойное самоубийство сестер в Иерусалиме. Подробности
06:30
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
06:11
SEGA возродит Sonic к 30-тетию серии
05:05
Движения человека говорят о его характере
04:57
Джим Керри в новом трейлере сериала "Шучу"
03:53
В супермаркетах Таиланда запретили пластиковые пакеты
02:05
Драма в Букингемском Дворце: принц Чарльз огорчен сыном
00:51
Новый вирус набирает обороты: в КНР требуют принять меры
23:45
Принц Гарри глубоко опечален лишением титула
22:30
Иранский министр прибыл в Украину для принесения извинений
21:53
Фанаты вновь говорят о воссоединении Брэда Питта и Энистон
21:39
Нетаниягу встретился с матерью Иссахар
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus