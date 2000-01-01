20.01 19:53 MIGnews.com

Стала известна новая причина возникновения аллергии

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При воздействии аллергенов на клетки реснитчатого эпителия образуются химические вещества, вызывающие воспаление.Ранее считалось, что жирные вещества, известные как липиды, вырабатывают только иммунные клетки. Клетки реснитчатого эпителия имеют каплевидную форму и покрыты пучками волосковидных выступов.У людей, мышей и других животных эти клетки присутствуют также в слизистой оболочке трахеи и кишечника. Тем не менее, больше всего клеток реснитчатого эпителия находится в носу. Они помогают организму определять, наличие во вдыхаемом воздухе патогенных или ядовитых химических веществ.В ходе нового исследования ученые обнаружили, что при воздействии определенных плесневых грибков или белков пылевого клеща кисточки в клетках носа вырабатывают воспалительные липиды, которые называют цистеинил-лейкотриенами.Такие же липиды вырабатываются при контакте с аденозинтрифосфорной кислотой (АТФ), которая сигнализирует о повреждении соседних клеток. У мышей, которые подверглись воздействию АТФ или аллергенов, развились отеки носовой полости. А вот у грызунов, у которых не было клеток реснитчатого эпителия, отек развивался в меньшей степени.Подобное воспаление в некоторых случаях может стать причиной развития аллергии. Вместе с тем, ученые пока не подтвердили, что клетки реснитчатого эпителия у людей реагируют на аллергены так же, как у мышей.