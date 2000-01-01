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Стала известна новая причина возникновения аллергии | Фото:20.01 19:53   MIGnews.com

Стала известна новая причина возникновения аллергии

При воздействии аллергенов на клетки реснитчатого эпителия образуются химические вещества, вызывающие воспаление.

Ранее считалось, что жирные вещества, известные как липиды, вырабатывают только иммунные клетки. Клетки реснитчатого эпителия имеют каплевидную форму и покрыты пучками волосковидных выступов.

У людей, мышей и других животных эти клетки присутствуют также в слизистой оболочке трахеи и кишечника. Тем не менее, больше всего клеток реснитчатого эпителия находится в носу. Они помогают организму определять, наличие во вдыхаемом воздухе патогенных или ядовитых химических веществ.

В ходе нового исследования ученые обнаружили, что при воздействии определенных плесневых грибков или белков пылевого клеща кисточки в клетках носа вырабатывают воспалительные липиды, которые называют цистеинил-лейкотриенами.

Такие же липиды вырабатываются при контакте с аденозинтрифосфорной кислотой (АТФ), которая сигнализирует о повреждении соседних клеток. У мышей, которые подверглись воздействию АТФ или аллергенов, развились отеки носовой полости. А вот у грызунов, у которых не было клеток реснитчатого эпителия, отек развивался в меньшей степени.

Подобное воспаление в некоторых случаях может стать причиной развития аллергии. Вместе с тем, ученые пока не подтвердили, что клетки реснитчатого эпителия у людей реагируют на аллергены так же, как у мышей.


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