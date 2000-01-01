21.01 00:51 MIGnews.com

Новый вирус набирает обороты: в КНР требуют принять меры

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Компетентные органы по вопросам защиты гигиены и здравоохранения Китая должны принять экстренные меры, чтобы не допустить распространения эпидемии нового вируса.Такое заявление сделал премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, передает "Синьхуа"."Все компетентные ведомства и местные власти должны проявить высочайшую ответственность за здоровье населения страны. Требуется как можно раньше выявлять, докладывать, устанавливать карантин, применять комплексные меры по излечению инфицированных", – призвал он.По словам Кэцяна, ключевая задача властей – выявить первоисточник новой формы пневмонии и все каналы ее распространения, найти эффективные меры, которые позволят ликвидировать эпидемию.По последним данным, уже три человека погибли от загадочного вируса, а количество заразившихся возросло до 217 человек.