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Новый вирус набирает обороты: в КНР требуют принять меры | Фото:21.01 00:51   MIGnews.com

Новый вирус набирает обороты: в КНР требуют принять меры

Компетентные органы по вопросам защиты гигиены и здравоохранения Китая должны принять экстренные меры, чтобы не допустить распространения эпидемии нового вируса.

Такое заявление сделал премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, передает "Синьхуа".

"Все компетентные ведомства и местные власти должны проявить высочайшую ответственность за здоровье населения страны. Требуется как можно раньше выявлять, докладывать, устанавливать карантин, применять комплексные меры по излечению инфицированных", – призвал он.

По словам Кэцяна, ключевая задача властей – выявить первоисточник новой формы пневмонии и все каналы ее распространения, найти эффективные меры, которые позволят ликвидировать эпидемию.

По последним данным, уже три человека погибли от загадочного вируса, а количество заразившихся возросло до 217 человек.


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