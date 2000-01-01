В Израиле впервые удалили опухоль мозга с помощью лазера
Врачи больницы "Ихилов" впервые в Израиле удалили злокачественную опухоль головного мозга без трепанации черепа.
По данным "Кан", первым пациентом стал бывший боец "13-ой флотилии" Йегуда.
Несколько лет назад у мужчины обнаружили злокачественную опухоль мозга в участке, отвечающем за речь и когницию. Все это время медики лишь наблюдали за онкологическим заболеванием. Опухоль долго не увеличивалась, однако несколько месяцев назад начала быстро расти.
В результате было принято решение провести операцию при помощи лазера. В череп пациента ввели миллиметровый шунт, через который на опухоль направили лазерный луч.
В результате раковое образование "сваривается", после чего самостоятельно рассасывается. Буквально на следующий день после успешной процедуры Йегуда был выписан из больницы.