20.01 11:25 MIGnews.com

В Израиле впервые удалили опухоль мозга с помощью лазера

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Врачи больницы "Ихилов" впервые в Израиле удалили злокачественную опухоль головного мозга без трепанации черепа.По данным "Кан", первым пациентом стал бывший боец "13-ой флотилии" Йегуда.Несколько лет назад у мужчины обнаружили злокачественную опухоль мозга в участке, отвечающем за речь и когницию. Все это время медики лишь наблюдали за онкологическим заболеванием. Опухоль долго не увеличивалась, однако несколько месяцев назад начала быстро расти.В результате было принято решение провести операцию при помощи лазера. В череп пациента ввели миллиметровый шунт, через который на опухоль направили лазерный луч.В результате раковое образование "сваривается", после чего самостоятельно рассасывается. Буквально на следующий день после успешной процедуры Йегуда был выписан из больницы.