19.10 09:18 MIGnews.com

Неправильное питание повышает риск развития онкологии

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Питание в фастфудах и употребление в пищу готовой еды — факторы, способствующие развитию онкологических заболеваний.К такому выводу пришли эксперты американской организации Silent Spring Institute по итогам исследования MedicalXpress.Выяснилось, что в таких продуктах часто содержится канцерогенная перфтороктансульфоновая кислота. По данным исследователей, у людей, которые питаются дома, концентрация ПФАС и других сомнительных химикатов в крови значительно меньше, чем у тех граждан, которые предпочитают ресторанную еду. Ученые уверены, что продукты, из которых готовят еду в заведениях общепита, загрязнены веществами, которые, в частности, содержатся в упаковочных материалах.По данным исследователей, перфтороктансульфоновая кислота может спровоцировать опухоли щитовидной железы и другие типы рака, а использование ПФАС в пищевой промышленности должно жестко регламентироваться.Исследования проводилось на десяти тысячах добровольцев, которые тщательно фиксировали все употребляемые в пищу продукты, а также регулярно сдавали кровь для анализа на ПФАС и другие канцерогенные вещества.