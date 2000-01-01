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Неправильное питание повышает риск развития онкологии | Фото:19.10 09:18   MIGnews.com

Неправильное питание повышает риск развития онкологии

Питание в фастфудах и употребление в пищу готовой еды — факторы, способствующие развитию онкологических заболеваний.
К такому выводу пришли эксперты американской организации Silent Spring Institute по итогам исследования MedicalXpress.

Выяснилось, что в таких продуктах часто содержится канцерогенная перфтороктансульфоновая кислота. По данным исследователей, у людей, которые питаются дома, концентрация ПФАС и других сомнительных химикатов в крови значительно меньше, чем у тех граждан, которые предпочитают ресторанную еду. Ученые уверены, что продукты, из которых готовят еду в заведениях общепита, загрязнены веществами, которые, в частности, содержатся в упаковочных материалах.

По данным исследователей, перфтороктансульфоновая кислота может спровоцировать опухоли щитовидной железы и другие типы рака, а использование ПФАС в пищевой промышленности должно жестко регламентироваться.

Исследования проводилось на десяти тысячах добровольцев, которые тщательно фиксировали все употребляемые в пищу продукты, а также регулярно сдавали кровь для анализа на ПФАС и другие канцерогенные вещества.


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