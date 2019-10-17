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Назван продукт, который может спасти от рака | Фото:20.10 01:23   MIGnews.com

Назван продукт, который может спасти от рака

Вещество капсаицин, присутствующее в перце чили, может уменьшить метастазирование рака легких.

К такому выводу пришли американские ученые из Университета Маршалла, передает Food news.

Специалисты утверждают, что капсаицин блокирует активацию белка Src, который отвечает за выживание и смертность раковых клеток.

Таким образом, вещество, которое придает остроту перцу чили, может стать основой для разработки новых противораковых препаратов. Тем не менее, специалисты занимаются поисками аналога этого компонента. Это связано с рядом побочных эффектов, которые вызывает капсаицин.

По словам ученых, вещество может спровоцировать раздражение желудочно-кишечного тракта и спазмы желудка, потому не является идеальным вариантом в борьбе с раком.


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