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Врачи забыли пациентку в томографе на шесть часов | Фото:20.10 06:05   MIGnews.com

Врачи забыли пациентку в томографе на шесть часов

Болгарские врачи забыли пациентку в томографе, оставив её в аппарате на шесть часов. Сотрудники одной из местных больниц в Болгарии потеряли 70-летнюю пациентку по имени Асенка Христова. Об этом сообщает издание Nova.

Как рассказывает дочь Христовой, её мать отправилась в больницу и куда-то пропала. Она обратилась в полицию, которая прибыла в медицинский центр. Пожилую женщину искали по всей больнице более шести часов. Все это время она лежала в аппарате в кабинете рентгенолога.

Оказывается, ассистенка врача положила женщину в аппарат и, забыв об этом, ушла домой. Сейчас она находится в отпуске и ей грозит выговор и штраф.

Администрация больницы заявляет, что инцидент никак не повлиял на состояние здоровья женщины, так как томограф был выключен. Однако родственники собираются подать на больницу в суд.


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