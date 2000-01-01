19.10 13:30 MIGnews.com

Диетолог развенчала главный миф о здоровом питании

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Здоровое питание не требует огромных затрат на питание и массовой скупки экзотических продуктов.К такому выводу пришла известный диетолог Альбина Комиссарова, развенчав в социальной сети Instagram миф, что здоровое питание – это дорого."Можно питаться здорово и дешево, а вот об особых продуктах мы поговорим", – отметила Комиссарова.По словам диетолога, киноа, полбу и дикий рис можно с легкостью заменить на гречку, пшенку и овсянку."Чай матча также содержит кофеин (почему-то многие пытаются перейти с кофе на матчу, что не имеет смысла) и полезен не более, чем зеленый. Если вы его любите – отлично. Но отказываться нарочно от кофе, если его любите, – неправильно. Здоровому человеку можно до четырех чашек в сутки, исключение – беременные", – добавила она.Комиссарова подчеркнула, что человеку, у которого нет непереносимости, обычное молоко не стоит заменять дорогостоящим – безлактозным или растительным. При умеренном потреблении, никакой разницы для веса и здоровья нет.По ее словам, у многих видов муки также нет особых различий. Рисовая, пшеничная или овсяная – вид совсем не важен, но в то же время нужно выбирать обойную или цельнозерновую муку.Диетолог добавила, что особой пользы в кокосовом, кунжутном маслах тоже нету. Поэтому жарить можно и на топленом сливочном (оно также термоустойчиво), а в салаты – добавлять оливковое."И последнее: спирулина. Я видела часто, как девушки добавляют ее везде, ради "пользы". Аминокислоты, минералы, витамины... Но в яйце или стакане молока пользы будет не меньше. А если вы хотите получить максимум пользы, то придется съедать ее по 100 грамм", – подытожила она.