Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Медики рассказали, какие напитки обезвоживают нас | Фото:19.10 23:36   MIGnews.com

Медики рассказали, какие напитки обезвоживают нас

Британские ученые выяснили, что определенные напитки не утоляют, а провоцируют жажду, нарушая водный баланс в организме человека.

Об этом в пятницу, 19 октября сообщает Express.co.uk.

На самом базовом уровне напиток — это тип жидкости, который вы можете потреблять для пропитания, энергии или гидратации. В течение сотен лет напитки, вероятно, ограничивались водой или молоком и, возможно, соком, выжатым из фруктов.

Затем появились алкоголь, вино, различные чаи, кофе, коктейли, какао, сидры и газированные напитки. Огромное разнообразие напитков, которые мы теперь имеем для нас, означает, что мы можем удовлетворить, жажду или тягу бесчисленными различными способами.

В зависимости от образа жизни или состояния здоровья, которое вы хотите иметь, можно употреблять определенные напитки, и не пить другие, отмечают специалисты.

По словам исследователей, любые напитки содержат воду, однако не каждый из них пополняет запасы жидкости. Так, кофеиносодержащие (чай, кофе, энергетики, кока-кола), газированные и алкогольные напитки способствуют выведению жидкости из организма.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:13
Uber запустит проложение по поиску временных работников
21:48
Барнье рассказал, что "потопит" соглашение о Brexit
21:32
В Шаар-Ханегев вспыхнул пожар
20:22
FATF требует от Ирана борьбы с финансированием терроризма
19:56
Американские евреи поддерживают Израиль
18:39
Саммит по Сирии: у Макрона есть условие
18:18
ХАМАС сможет контролировать демонстрантов у забора
17:38
Палестинцы прорвали границу в районе Джабалии
17:05
Визит Папы Римского в КНДР требует серьезной подготовки
15:42
Власти Франции мотивируют принимать беженцев
15:11
Обнаружены подтверждения связей Аргентины с нацистами
14:51
Япония и Северная Корея провели тайные переговоры
14:33
Путин, Макрон, Меркель и Эрдоган встретятся в Стамбуле
14:09
Австралия боится последствий переноса посольства в Иерусалим
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus