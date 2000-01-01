Медики рассказали, какие напитки обезвоживают нас

На самом базовом уровне напиток — это тип жидкости, который вы можете потреблять для пропитания, энергии или гидратации. В течение сотен лет напитки, вероятно, ограничивались водой или молоком и, возможно, соком, выжатым из фруктов.
Затем появились алкоголь, вино, различные чаи, кофе, коктейли, какао, сидры и газированные напитки. Огромное разнообразие напитков, которые мы теперь имеем для нас, означает, что мы можем удовлетворить, жажду или тягу бесчисленными различными способами.
В зависимости от образа жизни или состояния здоровья, которое вы хотите иметь, можно употреблять определенные напитки, и не пить другие, отмечают специалисты.
По словам исследователей, любые напитки содержат воду, однако не каждый из них пополняет запасы жидкости. Так, кофеиносодержащие (чай, кофе, энергетики, кока-кола), газированные и алкогольные напитки способствуют выведению жидкости из организма.