19.09 21:27 MIGnews.com

Двое израильтян заразились вирусом Зика в Таиланде

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Двое израильтян заразились лихорадкой Зика после того, как они посетили Таиланд.Об этом сообщило Министерство здравоохранения 19 сентября.По данным 12 канала, один из заразившихся оказался жителем Тель-Авива, второй — из Шарон. Вирус они подхватили во время отпуска в Таиланде, однако изначально никаких симптомов не было. О том, что туристы были заражены, стало известно только в Израиле.Мэрия Тель-Авива и региональный совет округа Шарон получили предупреждение о необходимости борьбы с комарами, чтобы предотвратить распространение опасного заболевания.По данным Минздрава, с начала года в Израиле зафиксировано уже восемь носителей вируса Зика. Однако все случаи заражения произошли за пределами страны.