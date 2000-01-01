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Двое израильтян заразились вирусом Зика в Таиланде | Фото:19.09 21:27   MIGnews.com

Двое израильтян заразились вирусом Зика в Таиланде

Двое израильтян заразились лихорадкой Зика после того, как они посетили Таиланд.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения 19 сентября.

По данным 12 канала, один из заразившихся оказался жителем Тель-Авива, второй — из Шарон. Вирус они подхватили во время отпуска в Таиланде, однако изначально никаких симптомов не было. О том, что туристы были заражены, стало известно только в Израиле.

Мэрия Тель-Авива и региональный совет округа Шарон получили предупреждение о необходимости борьбы с комарами, чтобы предотвратить распространение опасного заболевания.

По данным Минздрава, с начала года в Израиле зафиксировано уже восемь носителей вируса Зика. Однако все случаи заражения произошли за пределами страны.


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