Двое израильтян заразились вирусом Зика в Таиланде
Двое израильтян заразились лихорадкой Зика после того, как они посетили Таиланд.
Об этом сообщило Министерство здравоохранения 19 сентября.
По данным 12 канала, один из заразившихся оказался жителем Тель-Авива, второй — из Шарон. Вирус они подхватили во время отпуска в Таиланде, однако изначально никаких симптомов не было. О том, что туристы были заражены, стало известно только в Израиле.
Мэрия Тель-Авива и региональный совет округа Шарон получили предупреждение о необходимости борьбы с комарами, чтобы предотвратить распространение опасного заболевания.
По данным Минздрава, с начала года в Израиле зафиксировано уже восемь носителей вируса Зика. Однако все случаи заражения произошли за пределами страны.