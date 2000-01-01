Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com












Москиты распространяют кожную болезнь в Израиле 19.07 12:33   MIGnews.com

Москиты распространяют кожную болезнь в Израиле

В последние месяцы в Нижней Галилее и на Западном берегу все чаще сообщают о появлении гнуса, распространяющего заболевание кожи лейшманиоз.

У людей, покусанных этим видом москитов появляются язвы и расчесы, на лечение которых уходит до 18 месяцев.

Распространители лейшманиоза характерны для других стран Ближнего Востока и Африки.

Особенно страдают от лейшманиоза дети.

Профессор Эли Шварц, директор Центра Географической Медицины в Тель Ха-Шомер говорит: “Это только распространяется все больше и больше. Если вы посмотрите на карту зафиксированных случаев, она покрывает 50% территории Мам зер”.

В некоторых населенных пунктах на север Израиля уровень заражения болезнью достиг 30%, на военных базах - до 50%.

Москиты разносят лейшманиоз с даманов, считающиеся в Израиле вымирающим видом, и уничтожение которых запрещено.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:33
Молодого олимпийского призера зарезали в казахской столице
17:58
Танки ЦАХАЛа уничтожили вышку ХАМАСа в Газе
17:46
Орена Хазана судят за избиение госслужащего
17:07
Ракетная тревога в Эшколь
16:27
ЦАХАЛ атакован минометными снарядами из Газы
16:19
7,1 млрд. потратят на историческую реформу Хеврат Хашмаль
15:50
Апартеид и расизм: ПА и ХАМАС взорвали Национальный закон
15:16
Венгрию покарают за план "Стоп Сорос"
15:06
Американцы не дали визы чиновникам Палестинской автономии
14:50
Малиновская: полицию превращают в боевое крыло раввината
14:11
Убийцы Реувена Шмерлинга получили пожизненное
14:06
Французские инженеры разработали самолет-поезд
13:36
Кнессет декриминализировал марихуану
13:15
Нетаниягу – Орбану: радикальный ислам угрожает Европе
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus