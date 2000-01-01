Москиты распространяют кожную болезнь в Израиле

В последние месяцы в Нижней Галилее и на Западном берегу все чаще сообщают о появлении гнуса, распространяющего заболевание кожи лейшманиоз.
У людей, покусанных этим видом москитов появляются язвы и расчесы, на лечение которых уходит до 18 месяцев.
Распространители лейшманиоза характерны для других стран Ближнего Востока и Африки.
Особенно страдают от лейшманиоза дети.
Профессор Эли Шварц, директор Центра Географической Медицины в Тель Ха-Шомер говорит: “Это только распространяется все больше и больше. Если вы посмотрите на карту зафиксированных случаев, она покрывает 50% территории Мам зер”.
В некоторых населенных пунктах на север Израиля уровень заражения болезнью достиг 30%, на военных базах - до 50%.
Москиты разносят лейшманиоз с даманов, считающиеся в Израиле вымирающим видом, и уничтожение которых запрещено.