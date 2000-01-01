19.07 23:30 MIGnews.com

Новый анализ крови определяет меланому на ранней стадии

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Австралийские ученые заявили, что смогли разработать анализ крови, способный на ранней стадии достаточно надежно диагностировать меланому. Анализ, который они назвали первым такого рода в мире, предназначен для распознавания рака кожи до того, как болезнь станет смертельной.Пока врачи полагаются на осмотр кожного покрова и биопсию, чтобы диагностировать меланому, которая способна развиваться очень быстро. Исследователи утверждают, что анализ крови дает более точные результаты, чем обычный врачебный осмотр, и может спасти жизнь многим больным.Тест, разработанный учеными австралийского Университета Эдит Коуэн, распознает меланому по антителам, вырабатывающимся в организме для борьбы с раковыми клетками. В ходе эксперимента, в котором приняли участие 200 пациентов (половина из них больна раком), меланома верно диагностировалась в 81,5% случаев, пишет Би Би Си.В течение следующих трех лет пройдут клинические испытания, в ходе которых ученые намерены довести этот показатель до 90%. Исследователи надеются, что этот метод диагностирования получит официальное одобрение в течение пяти лет.