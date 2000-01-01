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Новый анализ крови определяет меланому на ранней стадии19.07 23:30   MIGnews.com

Новый анализ крови определяет меланому на ранней стадии

Австралийские ученые заявили, что смогли разработать анализ крови, способный на ранней стадии достаточно надежно диагностировать меланому. Анализ, который они назвали первым такого рода в мире, предназначен для распознавания рака кожи до того, как болезнь станет смертельной.

Пока врачи полагаются на осмотр кожного покрова и биопсию, чтобы диагностировать меланому, которая способна развиваться очень быстро. Исследователи утверждают, что анализ крови дает более точные результаты, чем обычный врачебный осмотр, и может спасти жизнь многим больным.

Тест, разработанный учеными австралийского Университета Эдит Коуэн, распознает меланому по антителам, вырабатывающимся в организме для борьбы с раковыми клетками. В ходе эксперимента, в котором приняли участие 200 пациентов (половина из них больна раком), меланома верно диагностировалась в 81,5% случаев, пишет Би Би Си.

В течение следующих трех лет пройдут клинические испытания, в ходе которых ученые намерены довести этот показатель до 90%. Исследователи надеются, что этот метод диагностирования получит официальное одобрение в течение пяти лет.
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