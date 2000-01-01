Новая методика, объединяющая липосакцию и подтяжку кожи
Заплывший жиром или обвисший живот, не поддающиеся диетам и упражнениям объемы, провисание и одрябление кожи шеи и лица, целлюлит – все эти проблемы решаются с помощью всего одной процедуры! Знакомьтесь – Body Tite – технология, отличающася минимальной травматичностью и максимальными результатами!
Липосакция – старый метод
До последнего времени операции по липосакции не претерпели особых изменений, для удаления лишнего жира по-прежнему используется ее классическая версия. В данном случае речь идет о достаточно травматичной и сложной процедуре, проводимой под общим наркозом. В процессе процедуры жир измельчается и удаляется из тела, что сопровождается длительным восстановительным периодом, сопровождающимся болями. Другой проблемой, которая не решается посредством классической липосакции, - лишняя кожа, которая остается после проведения операции. В большинстве случаев после проведения классической липосакции требуется дополнительная – весьма непростая и дорогостоящая операция, призванная устранить излишки кожи. Однако и она далека от идеала, поскольку также требует длительное реабилитации и оставляет на теле пациентов шрамы.
Учитывая все неблагоприятные последствия классической липосакции: разрезы, швы, шрамы, боли и длительный восстановительный период – была изобретена технология Body Tite, с помощью котороой липосакция приняла совсем другой облик и стала гораздо менее травматичной с гораздо более эстетичным эффектом.
Как проводятся операции по технологии Body Tite?
Аппарат Body Tite действует на основе технологии RFAL, с помощью которой происходит точечное удаление лишнего жира с одновременной подтяжкой кожи. Если в прошлом процедура занимала много времени и была связана с различными осложнениям, сегодня ее продолжительность составляет час-два, а восстановительный период длится считанные дни, позволяя вернуться к привычной жизни немедленно.
Кому подходит процедура Body Tite?
Процедура Body Tite подходит женщинам и мужчинам, желающим избавиться от лишнего жира и подтянуть кожу практически на любом участке тела: животе, внутренней и внешней поверхностях бедер, верхних частях рук, ягодицах, спине, подбородке, шее и лице. Эффективной процедура также является при гинекомастии у мужчин.
Важным отличием процедуры Body Tite является также возможность ее использования только для подтяжки кожи, без липосакции, что особенно актуально для пациентов, прошедших операции по сокращению объемов желудка.
Где можно пройти процедуру Body Tite?
Процедура проводится в специализированной клинике врача-хирурга д-ра Анн Гуревич. Д-р Анн Гуревич практикует метод Body Tite свыше 10 лет и за это время провела свыше 5,000 процедур, радикально изменивших жизнь ее пациентов. Д-р Анн Гуревич была избрана компанией Invasix - разработчиком метода Body Tite, официальным инструктором международного класса, обладающего уникальным опытом и безупречной репутацией во всем мире.
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