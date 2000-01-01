19.07 10:33 MIGnews.com

Новая методика, объединяющая липосакцию и подтяжку кожи

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Заплывший жиром или обвисший живот, не поддающиеся диетам и упражнениям объемы, провисание и одрябление кожи шеи и лица, целлюлит – все эти проблемы решаются с помощью всего одной процедуры! Знакомьтесь – Body Tite – технология, отличающася минимальной травматичностью и максимальными результатами!До последнего времени операции по липосакции не претерпели особых изменений, для удаления лишнего жира по-прежнему используется ее классическая версия. В данном случае речь идет о достаточно травматичной и сложной процедуре, проводимой под общим наркозом. В процессе процедуры жир измельчается и удаляется из тела, что сопровождается длительным восстановительным периодом, сопровождающимся болями. Другой проблемой, которая не решается посредством классической липосакции, - лишняя кожа, которая остается после проведения операции. В большинстве случаев после проведения классической липосакции требуется дополнительная – весьма непростая и дорогостоящая операция, призванная устранить излишки кожи. Однако и она далека от идеала, поскольку также требует длительное реабилитации и оставляет на теле пациентов шрамы.Учитывая все неблагоприятные последствия классической липосакции: разрезы, швы, шрамы, боли и длительный восстановительный период – была изобретена технология Body Tite, с помощью котороой липосакция приняла совсем другой облик и стала гораздо менее травматичной с гораздо более эстетичным эффектом.Аппарат Body Tite действует на основе технологии RFAL, с помощью которой происходит точечное удаление лишнего жира с одновременной подтяжкой кожи. Если в прошлом процедура занимала много времени и была связана с различными осложнениям, сегодня ее продолжительность составляет час-два, а восстановительный период длится считанные дни, позволяя вернуться к привычной жизни немедленно.Процедура Body Tite подходит женщинам и мужчинам, желающим избавиться от лишнего жира и подтянуть кожу практически на любом участке тела: животе, внутренней и внешней поверхностях бедер, верхних частях рук, ягодицах, спине, подбородке, шее и лице. Эффективной процедура также является при гинекомастии у мужчин.Важным отличием процедуры Body Tite является также возможность ее использования только для подтяжки кожи, без липосакции, что особенно актуально для пациентов, прошедших операции по сокращению объемов желудка.Процедура проводится в специализированной клинике врача-хирурга д-ра Анн Гуревич. Д-р Анн Гуревич практикует метод Body Tite свыше 10 лет и за это время провела свыше 5,000 процедур, радикально изменивших жизнь ее пациентов. Д-р Анн Гуревич была избрана компанией Invasix - разработчиком метода Body Tite, официальным инструктором международного класса, обладающего уникальным опытом и безупречной репутацией во всем мире.