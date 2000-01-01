В Израиле – острый дефицит эпидемиологов

"По мере того, как общее число пациентов увеличивается с каждым днем, растет и проблема проведения расследований", – сказал директор исследовательского отдела Clalit Health Services, профессор Рон Блитцер.
Эпидемиологические расследования являются основным пунктом в поддержании общего количества случаев заражения на низком уровне. В настоящее время за неделю медики могут проводить в общей сложности 1231 расследований, или 175 в день. Однако эпидемиологам приходится работать сверхурочно, в том числе и по ночам, в праздники и выходные.
"С точки зрения рабочей силы, наши медсестры измотаны. Мы боремся в этой войне пять месяцев, и здесь я требую помощи от министерства финансов", – сказала глава службы народного здравоохранения министерства здравоохранения Израиля профессор Сигаль Садецки.
В настоящее время только 27 медиков из минздрава проводят расследования по всей стране.
"Места в минздраве не обновлялись годами. В течение долгого времени ощущалась нехватка медицинского персонала. Никогда не поздно добавить человеческие ресурсы и заполнить пробелы. Повышение эффективности эпидемиологических расследований позволит сократить количество дел, которые у нас есть, что в конечном итоге скажется на экономике и повседневной жизни", – сказал чиновник, участвующий в расследованиях.