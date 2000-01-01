19.06 10:51 MIGnews.com

Опрос показывает кризис доверия к вакцинам в Европе

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Глобальный обзор отношения к науке показал масштабы кризиса доверия к вакцинам в Европе. Согласно результатам исследования, только 59% людей в Западной Европе и 50% в Восточной считают вакцины безопасными, по сравнению с 79% во всем мире.Во всем мире 84% людей признают, что вакцины эффективны, и 92% утверждают, что их ребенок был вакцинирован. Но, несмотря на хорошие показатели системы здравоохранения и образования, в некоторых частях Европы существует низкое доверие к вакцинам. Во Франции отмечен самый высокий уровень недоверия – 33%.В ряде стран произошли крупные вспышки кори, которые распространились по всему континенту в связи с недоверием людей к вакцинации.Доктор Хайди Ларсон, директор проекта «Доверие к вакцинам» в Лондонской школе гигиены и тропической медицины, отметила, что беспокойство стимулируют социальные сети. В то время как доверие к вакцинам в Великобритании было выше, чем в некоторых других частях Европы, «Великобритания сейчас, я бы сказала, уязвима», – сказала она.Первый опрос Wellcome Global Monitor, в ходе которого были опрошены 140 000 человек во всем мире, показывает четкую связь между доверием людей к врачам, медсестрам и ученым и их доверием к вакцинам. Это также показывает, что недоверие к государственным учреждениям идет рука об руку с сомнениями в безопасности вакцин. Недавнее исследование, проведенное The Guardian, выявило связь между популистской антиноменклатурной политикой в Европе и противоречивыми настроениями.«Это первое в своем роде глобальное исследование ясно показывает, что убеждения людей о науке глубоко зависят от их культуры, контекста и происхождения, – сказал Имран Хан, глава отдела по связям с общественностью в Wellcome, который заказал опрос из Gallup. – Нам нужно больше заботиться об этих связях, если мы хотим, чтобы все извлекали пользу из науки».