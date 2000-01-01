Смарт-колонка сможет выявить остановку сердца

Американские исследователи из Университета Вашингтона разработали инструмент для раннего обнаружения остановки сердца. Он оснащен элементами искусственного интеллекта. Инструмент можно использовать на смарт-колонках и на смартфонах. Устройство распознает особое дыхание, которое вызвано остановкой сердца, а затем оповещает службы экстренной помощи.
“Когда у пациента действительно низкий уровень кислорода, его дыхание становится особым, – поясняет доктор Джейкоб Саншайн, доцент кафедры анестезиологии. – Это своего рода гортанный звук удушья. Он уникален, поэтому хорош как биомаркер. Его можно использовать, чтобы выявить остановку сердца”.
В период с 2009-го по 2017 год собиралась база звуковых фрагментов продолжительностью в 2,5 секунды. Звуки были взяты из 162 вызовов, записанных на различные смарт-девайсы, включая Amazon Alexa, iPhone 5S и Samsung Galaxy S4. При использовании техник машинного обучения база была увеличена до 7316 звуковых фрагментов.
Звуки удушья воспроизводились на разных расстояниях с добавлением фоновых шумов (лай собаки, звук машины), чтобы инструмент мог распознать дыхание в обычной обстановке.
Было добавлено около 83 часов нормального дыхания во время сна, а также храпа и дыхания, характерного при синдроме обструктивного апноэ во сне. Благодаря наличию таких фрагментов в базе можно будет избежать путаницы и распознать реальную остановку сердца.
Как объяснили исследователи Digital Medicine, система может распознавать агональное дыхание в 97% случаев. При этом интеллектуальное устройство может находиться на расстоянии до 6 метров от источника звука. Также они подчеркивают, что работа над алгоритмом работы устройства еще ведется. Основная цель – избежать ложных вызовов экстренных служб.