Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Смарт-колонка сможет выявить остановку сердца 19.06 22:00   MIGnews.com

Смарт-колонка сможет выявить остановку сердца

Американские исследователи из Университета Вашингтона разработали инструмент для раннего обнаружения остановки сердца. Он оснащен элементами искусственного интеллекта. Инструмент можно использовать на смарт-колонках и на смартфонах. Устройство распознает особое дыхание, которое вызвано остановкой сердца, а затем оповещает службы экстренной помощи.

“Когда у пациента действительно низкий уровень кислорода, его дыхание становится особым, – поясняет доктор Джейкоб Саншайн, доцент кафедры анестезиологии. – Это своего рода гортанный звук удушья. Он уникален, поэтому хорош как биомаркер. Его можно использовать, чтобы выявить остановку сердца”.

В период с 2009-го по 2017 год собиралась база звуковых фрагментов продолжительностью в 2,5 секунды. Звуки были взяты из 162 вызовов, записанных на различные смарт-девайсы, включая Amazon Alexa, iPhone 5S и Samsung Galaxy S4. При использовании техник машинного обучения база была увеличена до 7316 звуковых фрагментов.

Звуки удушья воспроизводились на разных расстояниях с добавлением фоновых шумов (лай собаки, звук машины), чтобы инструмент мог распознать дыхание в обычной обстановке.

Было добавлено около 83 часов нормального дыхания во время сна, а также храпа и дыхания, характерного при синдроме обструктивного апноэ во сне. Благодаря наличию таких фрагментов в базе можно будет избежать путаницы и распознать реальную остановку сердца.

Как объяснили исследователи Digital Medicine, система может распознавать агональное дыхание в 97% случаев. При этом интеллектуальное устройство может находиться на расстоянии до 6 метров от источника звука. Также они подчеркивают, что работа над алгоритмом работы устройства еще ведется. Основная цель – избежать ложных вызовов экстренных служб.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
23:00
На клавиатуре для Windows может появиться новая кнопка
21:30
Мириам Адельсон возглавила список самых богатых израильтян
21:23
Яалон: Лапид превратился в обузу
21:16
Скончался палестинец, раненый ЦАХАЛом вначале июня  
20:40
Обвинение просит продлить срок для Махмуда Катисса
20:20
Две ракеты упали на территории нефтяной компании в Ираке
19:50
Иран начнет обогащать уран на более высоком уровне в июле
19:30
Турция поддерживает доклад ООН об убийстве Хашогги
18:55
Ливан поддержит переговоры по восстановлению Сирии
18:31
Нетаниягу наблюдал за армейскими учениями на севере страны
18:14
Россия: Усиление группировки США спровоцирует войну с Ираном
17:58
Израильтянин пропал на Бали
17:39
В северном Израиле горят кустарники
17:16
Эрдоган будет добиваться суда над египетским правительством
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus