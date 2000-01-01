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Медики не советуют одевать в жару памперсы детям 19.06 14:20   MIGnews.com

Медики не советуют одевать в жару памперсы детям

Российские врачи не советуют одевать детей в памперсы в жаркое время. Об этом пишет «Новости России 24».

Как утверждают медработники, в теплое время года использование памперсов категорически запрещается, поскольку в период их ношения скрывается значительная часть тела ребенка и нарушается теплообмен.

Также медики отметили, что рекомендуется чаще раздевать детей, мыть водой, купать, давать пить воду и обязательно проветривать помещение. Стоит увлажнять помещение с помощью специальных устройств, а также распылять воду пульверизатором. Можно положить мокрое полотенце около открытого окна.

Первыми признаками перегрева ребенка считается вялость, кожные покраснения и отказ от пищи.

Как сообщало MIGnews.ru ранее, в Роскачестве рассказали, что нужно пить в жару.


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