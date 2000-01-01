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COVID-19: в Молдове объявили дату выхода из карантина 19.05 23:38   MIGnews.com

COVID-19: в Молдове объявили дату выхода из карантина

Режим карантинных ограничений, введенных в Молдове с целью противодействия распространению коронавирусу, отменяется с 1 июня.

По словам президента страны Игоря Додона, большинство действующих карантинных мер утратит силу, однако планируется оставить ряд ограничений.

Додон отметил, что уже вылечилась большая часть зараженных коронавирусом граждан. За период эпидемии в Молдове заразилось коронавирусом 6138 человек, 217 пациентов умерли.

Режим чрезвычайной ситуации, введенный в Молдове с 17 марта, включает отмену международного авиасообщения и закрытие наземных границ и запрет на массовые мероприятия.

Также в рамках карантина в Молдове отменены занятия в школах и вузах, закрыты магазины и заведения общественного питания.


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