19.05 23:38 MIGnews.com

COVID-19: в Молдове объявили дату выхода из карантина

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Режим карантинных ограничений, введенных в Молдове с целью противодействия распространению коронавирусу, отменяется с 1 июня.По словам президента страны Игоря Додона, большинство действующих карантинных мер утратит силу, однако планируется оставить ряд ограничений.Додон отметил, что уже вылечилась большая часть зараженных коронавирусом граждан. За период эпидемии в Молдове заразилось коронавирусом 6138 человек, 217 пациентов умерли.Режим чрезвычайной ситуации, введенный в Молдове с 17 марта, включает отмену международного авиасообщения и закрытие наземных границ и запрет на массовые мероприятия.Также в рамках карантина в Молдове отменены занятия в школах и вузах, закрыты магазины и заведения общественного питания.