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Тель-Авив может попасть в `красный список` 19.05 14:42   MIGnews.com

Тель-Авив может попасть в "красный список"

По данным министерства здравоохранения, уровень заражения коронавирусом в Тель-Авиве требует принятия немедленных мер.

Тель-Авив находится лишь в одном шаге от того, чтобы его включили в состав “красных городов” - вместе с Бней-Браком и Бейт-Шемеш.

На данном этапе в Тель-Авиве необходимо проводить больше тестирования, развернуть информационную кампанию и следить за соблюдением инструкций министерства здравоохранения.

Уровень заражаемости в Тель-Авиве составляет 0,71% - по сравнению с 0,38% в Бейт-Шемеш и 0% в Бней-Браке.

В квартале Неве Офер в Тель-Авиве вчера был поставлен блок-пост - после того, как коронавирусом заразились семь членов одной семьи. Также сообщается о том, что коронавирус найден у младенца  в одном из детских садов города. Ребенок заразился коронавирусом от одного из родственников, у которого обнаружили коронавирус еще до того, как он начал ходить в детский сад. Дети его группы помещены на карантин до 25 мая.


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