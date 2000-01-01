Названа самая вредная для психики соцсеть

Ученые из Великобритании установили, что популярное приложение Instagram представляет угрозу для здоровья своих пользователей.
В ходе масштабного исследования ученые опросили 1 500 человек в возрасте от 14 до 24 человек.
Испытуемых попросили рассказать, пользуются ли они услугами одного из пяти популярных сервисов: Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter или YouTube.
После анкетирования каждый из участников эксперимента рассказал, в какой степени каждая из этих социальных сетей вызывает у них ассоциацию с негативными словами, такими как, к примеру, "тревога", "депрессия" и "одиночество".
Сообщается, что в результате исследования Instagram занял в "антирейтинге" первое место, за ним следовал Snapchat, пишет "Политика Сегодня".
Специалисты отметили, что людям следует меньше использовать соцсети, которые вызывают у них негативные эмоции, поскольку это влияет на состояние здоровья, в частности – на психику.