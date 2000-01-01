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Ученые Израиля определили мясо, вредящее печени | Фото:19.04 17:59   MIGnews.com

Израильские ученые определили мясо, вредящее печени

Согласно результатам исследования ученых из университета Хайфы, те, кто любит красное мясо, тщательно приготовленное, скорее всего, развивают заболевание печени.

Об этом в четверг, 19 апреля сообщает The Times of Israel.

Израильские ученые отмечают, что употребление переработанного красного мяса, особенно при варке или сильной жарке в течение длительного времени, связано с хроническим заболеванием печени, сердечными заболеваниями и диабетом.

Исследование израильских ученых показало, что люди, которые потребляли это мясо, на 47 процентов чаще развивали состояние, известное как неалкогольное жировое заболевание печени (NAFLD), и на 55% чаще имели резистентность к инсулину, независимо от насыщенных жиров и холестерина и других факторов риска.

Специалисты подчеркивают, что эта болезнь печени усиливает так называемый метаболический синдром, который еще больше повышает риск сердечных заболеваний и диабета.

По данным издания, группа израильских ученых получила данные 789 взрослых об их привычках потребления мяса и провела ультразвуковое сканирование их печени и тесты на резистентность к инсулину.

Уточняется, что участники в основном имели избыточный вес и в среднем составляли 59 лет (от 40 до 70 лет в целом).
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