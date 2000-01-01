Израильские ученые определили мясо, вредящее печени

Израильские ученые отмечают, что употребление переработанного красного мяса, особенно при варке или сильной жарке в течение длительного времени, связано с хроническим заболеванием печени, сердечными заболеваниями и диабетом.
Исследование израильских ученых показало, что люди, которые потребляли это мясо, на 47 процентов чаще развивали состояние, известное как неалкогольное жировое заболевание печени (NAFLD), и на 55% чаще имели резистентность к инсулину, независимо от насыщенных жиров и холестерина и других факторов риска.
Специалисты подчеркивают, что эта болезнь печени усиливает так называемый метаболический синдром, который еще больше повышает риск сердечных заболеваний и диабета.
По данным издания, группа израильских ученых получила данные 789 взрослых об их привычках потребления мяса и провела ультразвуковое сканирование их печени и тесты на резистентность к инсулину.
Уточняется, что участники в основном имели избыточный вес и в среднем составляли 59 лет (от 40 до 70 лет в целом).