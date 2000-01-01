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Фото: pixabay.com 20.03 05:34   MIGnews.com

Российские ученые работают над вакциной от наркозависимости

Российские ученые создают вакцину, которая будет препятствовать формированию зависимости от тяжелых наркотиков, пишет "Известия" со ссылкой на директора Национального научного центра наркологии Татьяну Клименко.

Отмечается, что пока что препарат может противостоять морфину и героину, однако в будущем он сможет бороться и с другими наркотическими веществами.

Сообщается, что привязанность к наркотикам будет утихать, поскольку лекарство блокирует действия определенного психотропного вещества за счет выработки антител к нему. Впоследствии организм человека запомнит этот антиген и начнет самостоятельно его вырабатывать, говорят эксперты.

По словам Клименко, создание вакцины находится уже на этапе завершения - исследователям остается только провести ряд испытаний, и если они пройдут успешно, то ее можно будет массово использовать для профилактики наркомании.
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