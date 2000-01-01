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Биологи научились `омолаживать` нервные клетки | Фото:20.03 04:34   MIGnews.com

Биологи научились "омолаживать" нервные клетки

Биологи Стэнфордского университета смогли "очистить" стволовые клетки от старых белков и тем самым восстановить их способность к росту и делению.

Об этом в понедельник, 19 марта сообщает Naked science.

"Мы были удивлены, поскольку покоящиеся, пассивные нейрональные стволовые клетки, как считается, – это такие "нетронутые" клетки, просто ждущие активации", – отметали одна из исследователей Энн Брюне.

По словам биолога, вполне вероятно, что в скором времени будет найден препарат, который поможет регенерировать человеческому мозгу.

По данным издания, в нейрональных стволовых клетках лабораторных грызунов исследователи обнаружили скопления белков, ожидающих переработки в специальных органеллах – лизосомах.

Исследователи продемонстрировали, что, если заставить старую покоящуюся клетку активировать переработку белков, она "омолаживается" и возвращает функциональность.

Ученые полагают, что их открытие поможет в разработке лекарств, совершающие такое "очищение" и в человеческом мозге.

По словам изобретателей, их новый метод позволит лечить многие тяжелые заболевания головного мозга. В частности, болезни Альцгеймера и Паркинсона.
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