20.03 04:34 MIGnews.com
Биологи научились "омолаживать" нервные клетки
Биологи Стэнфордского университета смогли "очистить" стволовые клетки от старых белков и тем самым восстановить их способность к росту и делению.
Об этом в понедельник, 19 марта сообщает Naked science
.
"Мы были удивлены, поскольку покоящиеся, пассивные нейрональные стволовые клетки, как считается, – это такие "нетронутые" клетки, просто ждущие активации", – отметали одна из исследователей Энн Брюне.
По словам биолога, вполне вероятно, что в скором времени будет найден препарат, который поможет регенерировать человеческому мозгу.
По данным издания, в нейрональных стволовых клетках лабораторных грызунов исследователи обнаружили скопления белков, ожидающих переработки в специальных органеллах – лизосомах.
Исследователи продемонстрировали, что, если заставить старую покоящуюся клетку активировать переработку белков, она "омолаживается" и возвращает функциональность.
Ученые полагают, что их открытие поможет в разработке лекарств, совершающие такое "очищение" и в человеческом мозге.
По словам изобретателей, их новый метод позволит лечить многие тяжелые заболевания головного мозга. В частности, болезни Альцгеймера и Паркинсона.
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