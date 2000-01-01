20.03 04:32 MIGnews.com

Ученые определили оптимальное количество времени для загара

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Солнечный загар обеспечивает организм человека важным для него витамином D. Но противной стороной перегрева на солнце могут стать различные проблемы с кожей. Ученым удалось определить оптимальное количество времени, которое необходимо для получения пользы от солнечных процедур.Положительные и отрицательные стороны загара давно известны общественности. Наличие витамина D укрепляет иммунную и нервную системы, делают организм способным переносить различные воспалительные процессы.Недостаток это элемента провоцирует развитие болезней, и нарушает процесс усвоения фосфора и кальция. Ученые, проведя ряд исследований, смогли определить самые подходящие для человека временные отрезки, когда лучше всего принимать солнечные ванны.Специалисты разделяют солнечную активность на два основных периода – зимний и летний. Зимнее солнце является самым полезным, низкая температура практически нейтрализует вредные лучи. Но в то же самое время организм начинает получать большое количество витамина D. Под лучами этого солнца необходимо находиться по 2 часа в день.Летний и весенний этапы могут стать опасными, если не придерживаться некоторых простых правил. Время, проведенное под солнцем до 12 часов дня не должно превышать 15 минут, а после 15 часов разрешается еще 20 минут. Этого вполне хватит, чтобы в организм поступило необходимое количество витамина D.