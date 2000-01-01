20.03 00:20 MIGnews.com

Ученые: Хотите похудеть? Больше сна и меньше нервов

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Специалисты утверждают, что хороший сон и отсутствие стресса помогают похудеть до 4,5 кг за полгода.Если вы хотите увеличить свои шансы сбросить лишний вес, избегайте стресса и хорошо высыпайтесь, советуют клиницисты исследовательского центра Kaiser Permanente (США). Более низкий уровень стресса и сон больше 6 часов, но не более 8 часов в сутки помогают похудеть до 4,5 кг за шесть месяцев, показали результаты наблюдений за 500 участниками.Добровольцы получали с пищей по 500 калорий в день, их рацион питания был с низким содержанием жиров, низким содержанием сахара, с большим количеством фруктов и овощей, а также люди выполняли физические упражнения до 180 минут в неделю.Качество сна и уровни психо-эмоционального напряжения являются хорошими факторами успеха в похудении, заключили диетологи. По их словам, хороший сон и эмоциональное спокойствие в два раза улучшают шансы для нормального сброса лишних килограммов веса.