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Определен самый опасный фрукт, вызывающий рак и бесплодие | Фото: Thinkstock19.03 03:48   MIGnews.com

Определен самый опасный фрукт, вызывающий рак и бесплодие

Американские ученые обнаружили в клубнике наибольшее содержание пестицидов, которые вызывают множество опасных заболеваний.

Результаты исследования были обнародованы в ежегодном отчете американской некоммерческой организации Environmental Working Group, передает ТСН со ссылкой на The Daily Mail.

Таким образом представители организации проанализировали 48 популярных фруктов и овощей на основе анализа более 36 тысяч образцов.

Выяснилось, что клубника возглавляет список тринадцати фруктов и овощей с наибольшим содержанием пестицидов, ведь эти вредные вещества нашли в 70% проанализированных фруктах.

Ученые предупреждают, что обнаруженные пестициды связаны с развитием у людей таких заболеваний, как рак, ожирение, болезнь Паркинсона, диабет и бесплодие.

В пятерку самых опасных продуктов также вошли шпинат, нектарин, яблоки и персики, хоть клубника и стала абсолютным опасным "лидером" по содержанию вредных примесей.

Также опасные пестициды нашли в грушах, вишнях, винограде, сельдерее, помидорах, перце и картофеле.
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