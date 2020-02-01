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Блогер знает, как лечить коронавирус - требует $3,2 млрд 19.02 15:10   MIGnews.com

Блогер знает, как лечить коронавирус - требует $3,2 млрд

Известный в Кувейте блогер и общественная активистка Сальва аль-Матири готова поделиться методом лечения коронавируса нового типа, однако требует за это миллиард кувейтских динаров (свыше 3,2 миллиардов в пересчете на американскую валюту). .

Активистка сообщила, что уже передала описание лечение в китайское посольство, пишет MBS.

Однако перед этим она выложила на своем канале в Youtube видеоролик, в котором потребовала перечислить на ее банковский счет миллиард кувейтских динаров за то, что она поделится разработанным ею методом лечения коронавируса.


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