Блогер знает, как лечить коронавирус - требует $3,2 млрд
Известный в Кувейте блогер и общественная активистка Сальва аль-Матири готова поделиться методом лечения коронавируса нового типа, однако требует за это миллиард кувейтских динаров (свыше 3,2 миллиардов в пересчете на американскую валюту). .
Активистка сообщила, что уже передала описание лечение в китайское посольство, пишет MBS.
Однако перед этим она выложила на своем канале в Youtube видеоролик, в котором потребовала перечислить на ее банковский счет миллиард кувейтских динаров за то, что она поделится разработанным ею методом лечения коронавируса.