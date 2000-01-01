19.02 07:54 MIGnews.com

Число жертв коронавируса перевалило за две тысячи

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За последние сутки из-за коронавируса в Китае погибли 136 человек, зарегистрировано 1749 новых случаев заражения.Об этом сообщил государственный комитет по здравоохранению КНР.Общее количество инфицированных COVID-19 составило 74 185 случаев, а число погибших достигло 2004. Тем временем 14,3 тысячи излечились и были выписаны из больниц.Больше всего смертей зафиксировано в провинции Хубэй, которая является эпицентром распространения коронавируса."Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 74 тысячах 185 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 57 тысяч 805 человек (11 тысяч 977 человек находятся в тяжелом состоянии), 14 тысяч 376 человека выписаны из больниц и 2004 скончались", – сказано в сообщении комитета.