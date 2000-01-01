20.02 02:55 MIGnews.com

В Китае назвали лекарство от коронавируса

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Государственный комитет по здравоохранению Китая назвал лекарством против коронавируса противовирусный препарат "Абидол".Об этом говорится в официальном заявлении ведомстве.Препарат вошел в шестую версию предварительного плана лечения COVID-2019 вместе с хлорохинфосфатом и Рибавирином в комбинации с интерфероном или лопинавиром/ритонавиром.Что примечательно, китайские врачи уже включали "Абидол" в лечебные планы в комбинации с другими лекарствами, отмечая его высокие противовирусные показатели.По последним данным, от коронавируса уже скончались 2012 человек, количество зараженных возросло до 75,3 тысячи, выздоровели более 15,1 тысячи.