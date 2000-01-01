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Тревожные новости о короновирусе: китайцы не впустили ВОЗ | Фото:19.02 18:05   MIGnews.com

Тревожные новости о короновирусе: ВОЗ не впускают в Хубэй

Власти Китая отклонили просьбы представителей Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о начале работы в провинции Хубэй, которая является эпицентром распространения коронавируса.

Об этом сообщают западные средства массовой информации.

Правительство КНР решило усилить изоляцию граждан, потому полицейские, одетые в защитные костюмы, ходят от дома к дому, проверяя температуру жителей. Любой, кто подозревается в заражении коронавирусом, переводится в один из изоляторов.

Китайские власти предупредили, что те, кто отказываются от инспекций либо переезда в изолятор, будут сурово наказаны.

Более того, любой, кто покупает в аптеке жаропонижающее или микстуры от кашля, должен предъявить удостоверение личности. Его данные будут переданы властям, которые позже нагрянут к нему домой, чтобы выяснить, нужно ли переводить этого человека в изолятор.


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