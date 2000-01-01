20.02 01:41 MIGnews.com

В США жертве неудачного суицида пересадили чужое лицо

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Американские хирурги провели сверхсложную операцию - мужчине, предпринявшего попытку закончить жизнь самоубийством, пересадили донорское лицо, которое он получил после трагедии в другой семье, говорится в ТСН.Отмечается, что покончить с собой 21-летний Энди Сэнднес попытался в результате затяжной депрессии, но понял, что совершил ошибку, лишь нажав на спусковой крючок. После выстрела в подбородок он остался жив, но с обезображенным лицом. Не помогли его даже 8 пластических операций. Несколько лет Энди стеснялся выходить на улицу."Вы просто не можете смотреть на маленьких детей, вы боитесь напугать их. Вдруг они захотят спросить, что с вами произошло? Больно ли это", - рассказывает Энди.Врачи одного из крупнейших частных медицинских центров мира Mayo Clinic решились на сложнейшую операцию - пересадку донорского лица. С Энди долгое время работали психологи, и в конце концов, его внесли в список ожидания. Три с половиной года врачи тренировались прежде, чем приступить к работе.Новое лицо Энди получил в результате чужой трагедии. 21-летний охотник Кейлен застрелился, оставив беременную жену. Она знала - муж в случае смерти хотел стать донором органов.Операция длилась двое суток. Энди пересадили донорские нос, щеки, челюсть и зубы. После длительного лечения парень все же решился выйти на прогулку."Я знал, что однажды буду выглядеть нормально. В лифте я встретил маленького ребенка, он посмотрел на меня, потом на свою маму и ничего не сказал", - радуется Энди.Чтобы полностью выздороветь, пациент продолжает посещать врачей и психологов и переписывается с женой своего донора. Любимыми делами которого, охотой, рыбалкой и собаками, собирается теперь заниматься и сам.