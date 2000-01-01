20.02 04:24 MIGnews.com

Названы самые вредные для здоровья напитки

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Диетологи считают, что напитки, которые призваны улучшать наше здоровье, на самом деле его ухудшают.Статистика показывает, что во всем мире растет число потребителей широко рекламируемых диетических и безалкогольных напитков. Однако диетологи предупреждают, что напитки, призванные якобы сохранять здоровье, на самом деле его ухудшают, поскольку содержат огромное количество углеводов. А мысль о том, что они диетические, заставляет не ограничивать в желании их употреблять больше и больше.Между тем, масштабные исследования показывают, что ежедневное употребление таких напитков повышает риск развития метаболического синдрома. Уровень в крови глюкозы и триглицеридов повышен, не говоря уже о лишних килограммах.