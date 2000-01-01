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Названы самые вредные для здоровья напитки | Фото: Thinkstock20.02 04:24   MIGnews.com

Названы самые вредные для здоровья напитки

Диетологи считают, что напитки, которые призваны улучшать наше здоровье, на самом деле его ухудшают.

Статистика показывает, что во всем мире растет число потребителей широко рекламируемых диетических и безалкогольных напитков. Однако диетологи предупреждают, что напитки, призванные якобы сохранять здоровье, на самом деле его ухудшают, поскольку содержат огромное количество углеводов. А мысль о том, что они диетические, заставляет не ограничивать в желании их употреблять больше и больше.

Между тем, масштабные исследования показывают, что ежедневное употребление таких напитков повышает риск развития метаболического синдрома. Уровень в крови глюкозы и триглицеридов повышен, не говоря уже о лишних килограммах.
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