Минералка оказалась опасной для здоровья

Злоупотребление минеральной водой может стать причиной серьезных заболеваний.
Такое мнение высказала диетолог Елена Соломатина, передает "Вечерняя Москва".
По ее словам, три типа минералки – столовая, лечебно-столовая и лечебная – отличаются по уровню концентрации солей. В первой содержится до трех граммов растворенной соли на один литр. В лечебно-столовой – от трех до десяти, в лечебной – около десяти граммов. Минеральные воды также могут различаться по водородным показателям.
Соломатина отметила, что обычную столовую воду можно пить в неограниченных количествах, а именно до двух литров в сутки. Лечебную стоит пить исключительно по медицинским показаниям – при болезни кишечника, поджелудочной железы, печени, мочевых путей, подагре, гастрите и язве.
"Бездумное распитие воды с большим содержанием кальция может спровоцировать образование камней в почках", – предупредила врач.
Она также пояснила, что чрезмерное потребление минералки может стать причиной гиперкальциемии, образования тромбов и аритмии.