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Медики рассказали о зловредном влиянии рекламы на организм | Фото:20.01 05:12   MIGnews.com

Медики рассказали о зловредном влиянии рекламы на организм

К такому выводу пришли ученые университета Уорика в Великобритании по результатам исследования, которое проводилось более 30 лет в самых разных городах Европы.

"Наш анализ показывает: если вы удвоите расходы на рекламу, это приведет к снижению удовлетворенности жизнью на 3%. Человек, переживший развод, становится несчастнее немногим больше, чем вдвое", — рассказал автор исследования, профессор экономики и поведенческих наук Эндрю Освальд.

Освальд уверен, что бренды не согласятся с результатами исследования.

"Линия рекламодателей заключается в том, что реклама старается показать публике новые и интересные вещи, которые можно купить. Они просто предоставляют информацию", - резюмировал он.


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