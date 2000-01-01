19.01 22:58 MIGnews.com

Медики рассказали, о чем говорит форма пупка

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По форме пупка можно сделать выводы о предрасположенности человека к той или иной болезни.Так, например, выпирание пупка сигнализирует о склонности к простудным заболеваниям, а его обладателям рекомендуют быть осторожнее в зимний период, чтобы снизить риски заболеваний простудного характера.В свою очередь впалость может указывать на скрытые нарушения органов пищеварения, не исключаются и проблемы с резкими перепадами кровяного давления. Ученые при этом уверены, что такие люди склонны к депрессивным состояниям.Удалось выяснить и то, что мужчины и женщины с хрупкими костями чаще всего имеют пупок миндалевидной формы, среди особенностей подверженность мигреням и мышечным дискомфортам.Головными болями нередко страдают и лица, имеющие рубец на передней брюшной стенке в виде буквы «I».Пупок, напоминающий букву «U», хоть и кажется весьма привлекательным, ученые считают, что его обладателям грозят проблемы с почками, высока вероятность и болезней кожи. Если же имеют место необычные вариации, то потенциально не исключаются проблемы с носом, зубами и ушами, хотя риск развития хронических заболеваний достаточно низок.