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Медики рассказали, о чем говорит форма пупка | Фото:19.01 22:58   MIGnews.com

Медики рассказали, о чем говорит форма пупка

По форме пупка можно сделать выводы о предрасположенности человека к той или иной болезни.

Так, например, выпирание пупка сигнализирует о склонности к простудным заболеваниям, а его обладателям рекомендуют быть осторожнее в зимний период, чтобы снизить риски заболеваний простудного характера.

В свою очередь впалость может указывать на скрытые нарушения органов пищеварения, не исключаются и проблемы с резкими перепадами кровяного давления. Ученые при этом уверены, что такие люди склонны к депрессивным состояниям.

Удалось выяснить и то, что мужчины и женщины с хрупкими костями чаще всего имеют пупок миндалевидной формы, среди особенностей подверженность мигреням и мышечным дискомфортам.

Головными болями нередко страдают и лица, имеющие рубец на передней брюшной стенке в виде буквы «I».

Пупок, напоминающий букву «U», хоть и кажется весьма привлекательным, ученые считают, что его обладателям грозят проблемы с почками, высока вероятность и болезней кожи. Если же имеют место необычные вариации, то потенциально не исключаются проблемы с носом, зубами и ушами, хотя риск развития хронических заболеваний достаточно низок.


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