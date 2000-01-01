19.01 21:09 MIGnews.com

Медики связали болезни почек и головного мозга

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Заболевания почек уже на ранних стадиях способствуют развитию процессов, ведущих к нарушению когнитивных функций.Результаты соответствующего исследования опубликованы на сайте Европейской ассоциации диализа и трансплантации.В публикации отмечается, что науке было известно о связи между хронической болезнью почек и дисфункцией головного мозга, однако до сих нарушения когнитивных функций не ассоциировались с ранним началом болезней почек.По словам одного из ученых Джовамбатиста Капассо, специалисты уже знают, что последствия наступают гораздо раньше, чем принято думать.Исследование показало, что когнитивная функция нарушается при падении скорости клубочковой фильтрации почек. По словам ученых, чем более медленной становится фильтрация, тем существеннее оказывается риск возникновения когнитивных нарушений.Хроническая болезнь почек, как свидетельствуют полученные данные, может способствовать таким образом развитию деменции, которой подвержены люди в старости. При этом, в отличие от возрастной деменции, та, что вызывается болезнью почек, может начать развиваться вне связи с возрастом.Людям, предрасположенным к заболеваниям почек в силу разных факторов, а также тем, кому были диагностированы почечные нарушения, необходимы регулярные меры профилактики, подчеркивают исследователи. Также, по их мнению, пациентам с болезнями почек необходимо регулярное проведение скрининга на выявление патологий мозга.