Медики нашли необычную причину возникновения тромбов
Частое курение кальяна может спровоцировать образования тромбов из-за токсинов, содержащихся в ароматизированном табаке, которые вызывают ускоренную свертываемость крови.
К такому выводу пришли американские ученые из Техасского университета по результатам соответствующих опытов на лабораторных мышах.
Специалисты из Техасского университета провели несколько опытов на мышах. Животные на протяжении часа в сутки дышали кальянным дымом. Спустя неделю ученые сравнили образцы крови грызунов с мышами, которые вдыхали обычных воздух.
Для полноты эксперимента специалисты использовали несколько десятков видов кальянных заправок от разных брендов. В итоге оказалось, что кровь мышей, дышавших дымом, свертывается примерно в два раза быстрее, чем у остальных грызунов.
«Компоненты заправок стимулируют тромбоциты в крови значительно быстрее выполнять свои базовые функции, что приводит к появлению сгустков. Сам процесс со временем замедляется, но в определенных случаях может привести к негативным последствиям для организма», - рассказали американские ученые.
Причиной повышенной свертываемости крови мог оказаться продукт разложения никотина под названием котинин. Он появляется только при попадании вещества в смеси с определенным химическим составом. Сигаретный дым имеет аналогичный эффект, но с замедленным действием.