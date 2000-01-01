19.01 18:34 MIGnews.com

Медики нашли необычную причину возникновения тромбов

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Частое курение кальяна может спровоцировать образования тромбов из-за токсинов, содержащихся в ароматизированном табаке, которые вызывают ускоренную свертываемость крови.К такому выводу пришли американские ученые из Техасского университета по результатам соответствующих опытов на лабораторных мышах.Специалисты из Техасского университета провели несколько опытов на мышах. Животные на протяжении часа в сутки дышали кальянным дымом. Спустя неделю ученые сравнили образцы крови грызунов с мышами, которые вдыхали обычных воздух.Для полноты эксперимента специалисты использовали несколько десятков видов кальянных заправок от разных брендов. В итоге оказалось, что кровь мышей, дышавших дымом, свертывается примерно в два раза быстрее, чем у остальных грызунов.«Компоненты заправок стимулируют тромбоциты в крови значительно быстрее выполнять свои базовые функции, что приводит к появлению сгустков. Сам процесс со временем замедляется, но в определенных случаях может привести к негативным последствиям для организма», - рассказали американские ученые.Причиной повышенной свертываемости крови мог оказаться продукт разложения никотина под названием котинин. Он появляется только при попадании вещества в смеси с определенным химическим составом. Сигаретный дым имеет аналогичный эффект, но с замедленным действием.