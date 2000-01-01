20.01 05:22 MIGnews.com

Стресс на работе вызывает у мужчин рак

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Канадские исследователи выяснили, что стресс на работе может спровоцировать развитие рака у мужчин. К такому выводу ученые пришли, проанализировав данные проведенного исследования. Научные сотрудники университета Монреаля и INRS проводили соответствующие изучения на протяжении 30 лет.В исследовании приняли участие тысячи добровольцев возрастом от 15 до 30 лет. В итоге было установлено, что те мужчины, которые вынуждены были работать в стрессовой обстановке, чаще, чем остальные подверглись заболеванию рака толстой кишки, желудка или легких.Также одним из факторов риска заболевания был и ненормированный график работы: рабочий день длился минимум 10, а то и больше часов. В рейтинг самых "стрессовых работ", которые могут вызывать рак вошли: пожарный, механик, авиакосмический инженер, инженер-технолог, мастер по ремонту ж/д оборудования.