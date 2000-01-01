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Как избавиться от судороги в ногах: простые советы | Фото:18.12 16:13   MIGnews.com

Как избавиться от судороги в ногах: простые советы

Существует несколько действенных способов, которые помогут избавиться от болезненных судорог в ногах.

Соответствующие советы обнародовал портал MedikForum.

Специалисты утверждают, что от судороги можно избавиться, выпрямив сначала пораженную ногу. Затем нужно сжать пальцы ног, после чего потянуть их вверх в направлении живота. Еще один действенный способ – ходьба: сделать несколько быстрых шагов туда-сюда. По словам экспертов, это помогает повысить кровообращение и избавиться от неприятных симптомов.

Также от судороги помогает массаж в положении сидя, после которого нужно поднять ноги выше, чтобы снизить кровяное давление. Горячее полотенце и теплая ванна также избавит от неприятных ощущений, расслабив мышцы.

Еще один способ – контрастный душ, который помогает улучшить кровообращение в ногах. Специалисты советуют регулярно пить 1,5 литров воды в день, поскольку судороги возникают, в том числе, из-за недостатка влаги и электролитов, а также употреблять продукты с минералами: фасоль, чечевица, бананы, темный шоколад, авокадо, инжир, орехи, семечки, томатная паста, сухофрукты, кефир, рыба и так далее.


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