Как избавиться от судороги в ногах: простые советы
Существует несколько действенных способов, которые помогут избавиться от болезненных судорог в ногах.
Соответствующие советы обнародовал портал MedikForum.
Специалисты утверждают, что от судороги можно избавиться, выпрямив сначала пораженную ногу. Затем нужно сжать пальцы ног, после чего потянуть их вверх в направлении живота. Еще один действенный способ – ходьба: сделать несколько быстрых шагов туда-сюда. По словам экспертов, это помогает повысить кровообращение и избавиться от неприятных симптомов.
Также от судороги помогает массаж в положении сидя, после которого нужно поднять ноги выше, чтобы снизить кровяное давление. Горячее полотенце и теплая ванна также избавит от неприятных ощущений, расслабив мышцы.
Еще один способ – контрастный душ, который помогает улучшить кровообращение в ногах. Специалисты советуют регулярно пить 1,5 литров воды в день, поскольку судороги возникают, в том числе, из-за недостатка влаги и электролитов, а также употреблять продукты с минералами: фасоль, чечевица, бананы, темный шоколад, авокадо, инжир, орехи, семечки, томатная паста, сухофрукты, кефир, рыба и так далее.