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Названы новые полезные свойства перца чили | Фото:19.12 02:51   MIGnews.com

Названы новые полезные свойства перца чили

Регулярное употребление красного острого перца снижает риск смерти от онкологии и болезней сердца.

К такому выводу пришли исследователи из нескольких научных центров Италии, передает Journal of the American College of Cardiology.

"Перец чили – фундаментальный компонент нашей культуры питания. На протяжении веков с его потреблением были связаны полезные свойства всех видов, – рассказывает соавтор работы Лиция Яковьелло (Licia Iacoviello) из Университета Инсубрии. – Мы уже знаем, что различные виды стручкового перца, хотя и потребляются во всём мире по-разному, могут оказывать защитное действие на наше здоровье. В настоящее время важно, чтобы исследователи занимались этим [вопросом] серьёзно, предоставляя научные доказательства".

В новой работе участвовали почти 22811 итальянцев. За восемь лет было зафиксировано 1236 смертей из-за онкологических заболеваний и еще треть – из-за сердечно-сосудистых.

Как оказалось, у людей, употребляющих перец чили четыре раза в неделю и чаще, риск смерти от сердечного приступа или ишемической болезни сердца был снижен на 40 и 34%. А вероятность смерти от заболеваний головного мозга была снижена вдвое. Риск преждевременной смерти от всех причин был снижен на 23% у людей, которые употребляли перец чили по меньшей мере четыре раза в неделю.

Также любители острого продукта чаще остальных участников употребляли в пищу чеснок, петрушку и черный перец.


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