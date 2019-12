19.12 02:51 MIGnews.com

Названы новые полезные свойства перца чили

Регулярное употребление красного острого перца снижает риск смерти от онкологии и болезней сердца.К такому выводу пришли исследователи из нескольких научных центров Италии, передает Journal of the American College of Cardiology."Перец чили – фундаментальный компонент нашей культуры питания. На протяжении веков с его потреблением были связаны полезные свойства всех видов, – рассказывает соавтор работы Лиция Яковьелло (Licia Iacoviello) из Университета Инсубрии. – Мы уже знаем, что различные виды стручкового перца, хотя и потребляются во всём мире по-разному, могут оказывать защитное действие на наше здоровье. В настоящее время важно, чтобы исследователи занимались этим [вопросом] серьёзно, предоставляя научные доказательства".В новой работе участвовали почти 22811 итальянцев. За восемь лет было зафиксировано 1236 смертей из-за онкологических заболеваний и еще треть – из-за сердечно-сосудистых.Как оказалось, у людей, употребляющих перец чили четыре раза в неделю и чаще, риск смерти от сердечного приступа или ишемической болезни сердца был снижен на 40 и 34%. А вероятность смерти от заболеваний головного мозга была снижена вдвое. Риск преждевременной смерти от всех причин был снижен на 23% у людей, которые употребляли перец чили по меньшей мере четыре раза в неделю.Также любители острого продукта чаще остальных участников употребляли в пищу чеснок, петрушку и черный перец.