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Еврокомиссара по здравоохранению просят запретить E171 18.12 22:08   MIGnews.com

Еврокомиссара по здравоохранению просят запретить E171

34 депутата Европарламента попросили еврокомиссара по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов Стеллу Кириакидес запретить продукты, содержащие пищевую добавку Е171 в качестве меры пресечения.

Недавно Французское агентство по пищевым продуктам, окружающей среде и гигиене труда (ANSES) выявило пробелы в данных и неопределенность относительно безопасности добавки, пишет EUоbserver.

Е171 в основном можно найти в тортах, десертах, мороженом, печенье, шоколадных батончиках или хлебобулочных изделиях.


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