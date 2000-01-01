Еврокомиссара по здравоохранению просят запретить E171
34 депутата Европарламента попросили еврокомиссара по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов Стеллу Кириакидес запретить продукты, содержащие пищевую добавку Е171 в качестве меры пресечения.
Недавно Французское агентство по пищевым продуктам, окружающей среде и гигиене труда (ANSES) выявило пробелы в данных и неопределенность относительно безопасности добавки, пишет EUоbserver.
Е171 в основном можно найти в тортах, десертах, мороженом, печенье, шоколадных батончиках или хлебобулочных изделиях.