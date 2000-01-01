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Названа самая полезная каша | Фото:18.12 06:44   MIGnews.com

Названа самая полезная каша

Гречка и ячмень являются самыми полезными крупами, тогда как манка и рис могут скорее навредить.

Такое мнение выразила российский диетолог Елена Соломатина в комментарии изданию "Вечерняя Москва.

По ее словам, гречка содержит много белка (свыше 12%) и отличается самым высоким уровнем железа среди круп. Кроме того, она дает организму витамин Р, важный для капилляров, а также антиоксидант кверцетин, способствубщий раковой профилактике.

Что касается овсянки, то в ней содержится много полезных для оздоровления кишечника и похудения пищевых волокон, а также витаминов группы В и магния, важного для хорошего состояния нервной системы. Кроме того, в этой каше много бета-глюканов, веществ, способных снижать уровень холестерина.

"В ячменной каше содержится 10 процентов клетчатки и до 66 процентов сложных углеводов, которые медленно усваиваются, не допуская резких скачков уровня сахара в крови. Ячменную кашу нужно включать в рацион людей, страдающих от сахарного диабета", – пояснила эксперт.

В свою очередь, манка и белый рис, могут быть уместны в рационе лишь при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. В этих крупах очень мало витаминов и минеральных веществ, но очень много "быстрых" углеводов, из-за которых они резко повышают уровень сахара в крови.


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