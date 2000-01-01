18.12 22:17 MIGnews.com

Израильская AI healthcare ставит диагноз по приложению

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Израильские специалисты ИИ разработали медицинскую платформу, которая сможет определять вашу болезнь без вмешательства врача.Разработка собрала $25 млн в серии B раунда финансирования. Среди инвесторов проекта можно выделить Mangrove Capital Partners, Lerer Hippeau Ventures, Primary Ventures Partners, Box Group, Max Ventures, Bessemer Ventures и Comcast Ventures.Соучредителем компании был генеральный директор Аллон Блох, бывший генеральный директор Vroom и со-генеральный директор Wix.Стартап K Health предоставляет бесплатное и простое в использовании приложение, которое дает точную, персонализированную, управляемую данными информацию о симптомах и здоровье пользователей. Платформа имитирует процесс диагностики. Пользователи отвечают на несколько десятков вопросов об их происхождении и симптомах. K Health сравнивает пользователей с теми, у кого похожие симптомы и истории болезни, прежде чем поставить диагноз.