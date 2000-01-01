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Названа причина возрастного роста живота | Фото:19.11 06:44   MIGnews.com

Названа причина возрастного роста живота

Живот начинает расти с возрастом, потому что по мере старения способность организма сжигать жир уменьшается, и он начинает откладываться под кожей, в мышцах, вокруг внутренних органов.

К такому выводу пришли ученые из США и Германии под руководством профессора сравнительной медицины и иммунобиологии Виша Дип Диксит, передает Cell Metabolism.

Уточняется, что особенно заметно накопление внутреннего жира в брюшной полости. Его избыток приводит к ожирению, а также к диабету второго типа и воспалительным заболеваниям.

В ходе исследования ученые обнаружили, что у пожилых мышей иммунные В-клетки в брюшном жире начинают разрастаться. Это, в свою очередь, приводит к нарушению обмена веществ и возникновению воспаления.

По мнению экспертов, у молодого организма при попадании инфекции В-клетки увеличиваются, а после выздоровления снова сокращаются. Но с возрастом такая способность практически исчезает, что и приводит в конечном итоге к ожирению и хроническому воспалению.


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